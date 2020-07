Cor 9:25 Apu, si cambia: riapre via Sassari

Nella foto: via Sassari ad Alghero, ritornerà transitabile per auto e moto Commenti ALGHERO - L'Amministrazione comunale di Alghero respinge le accuse di «fallimento» ma riapre al traffico via Sassari rispetto alla scelta iniziale. Troppe le lamentele piovute in queste settimane, così la zona pedonale sarà prevista tutti i giorni dalle 21 alle 2 nelle sole vie Mazzini (fino all’incrocio con Via Cagliari) e Via Gramsci (tra Piazza Sulis e l’incrocio con Via Petrarca). L'annuncio sulla rimodulazione arriva direttamente da Porta Terra. Più che di vere zone pedonali insomma, si tratterà di due piccole porzioni di strada parzialmente chiuse al traffico veicolare e perdi più soltanto nelle ore notturne.Ciò che però non va giù alla Giunta algherese è il giudizio tranciante delle minoranze consiliari, che sfruttando anche il malcontento generale parlavano di «approssimazione e improvvisazione», consigliando all'amministrazione «un vero ragionamento con i residenti e gli esercenti» [ LEGGI ]. Accuse rispedite al mittente da Conoci e compagni: «L'Amministrazione non teme di sperimentare iniziative volte al miglioramento delle condizioni generali della città, anche rivedendo decisioni, affinando le proposte e verificando i risultati. Ma a proposito della situazione del traffico è utile ricordare che la strategia del “non fare” ha causato l’insabbiamento del Piano del traffico prima del suo arrivo in Consiglio, l’attenzione pari allo zero dedicata al sistema parcheggi, compresi quelli di Piazza dei Mercati nei quali fortunatamente si sta intervenendo ora per garantirne vivibilità e sicurezza con la videosorveglianza».«Ora si studiano le scelte, in questo caso con una sperimentazione “sul campo”, quella delle nuove(aree pedonali urbane), direzione verso la quale, per fortuna, stanno andando la maggior parte dei Comuni di tutta Italia, che inevitabilmente portano anche a dei disagi legati per la gran parte a cambi di abitudini dei cittadini, ma che mirano a migliorare nettamente la qualità della vita nei centri urbani». «L'Amministrazione continua a lavorare con l'unico obbiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità e per favorire le attività che tentano di uscire con tante difficoltà da una crisi paurosa che purtroppo si preannuncia ancora grave. Sarebbe opportuno - conclude la replica di Porta Terra - che una parte dell'opposizione facesse proposte costruttive piuttosto che stare alla finestra per assumere posizioni strumentali».Nella foto: via Sassari ad Alghero, ritornerà transitabile per auto e moto