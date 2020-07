Cor 11:37 GdF, cambio al vertice a Palau Nei giorni scorsi il Luogotenente “carica speciale” Giovanni Soddu ha assunto il Comando del Reparto in sostituzione del parigrado Francesco Coda, collocato in congedo per aver raggiunto il limite di età per il servizio nella Guardia di Finanza







Il Luogotenente Coda ha lasciato il servizio attivo nel Corpo dopo aver comandato il Reparto per circa un anno, conseguendo importanti risultati nel settore della polizia economico-finanziaria in un territorio strategico e particolarmente impegnativo dal punto di vista operativo. Il Luogotenente Soddu, 56 anni, proviene dalla Tenenza di Porto Torres e nel corso della sua carriera ha comandato la Tenenza di Ozieri e rivestito prestigiosi incarichi al Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari ed alla Tenenza di Tempio Pausania.



