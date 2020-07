Red 18:09 Doppio appuntamento Dall´altra parte del mare Questa settimana è in programma un doppio appuntamento con le anteprime della rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia e che anima le estati di Alghero e Putifigari con libri, scrittori e storie







Nella foto: Gavino Zucca Commenti ALGHERO - Questa settimana è in programma un doppio appuntamento con le anteprime del Festival “Dall’altra parte del mare”, la rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia e che anima le estati di Alghero e Putifigari con libri, scrittori e storie. Giovedì 23 luglio, il festival si sposterà a Putifigari. Alle 21, in Piazza Boyl, Gavino Zucca, accompagnato da Emiliano Di Nolfo. presenterà il suo nuovo romanzo "Il misterioso caso di villa Grada. Le indagini del tenente Roversi”, edito da Newton compton.Zucca è laureato in Fisica ed in filosofia ed è specializzato in Progettazione di sistemi informatici. È nato e vive a Sassari, ma ha trascorso oltre trent’anni a Bologna, dove ha lavorato all’Eni come project manager, prima di dedicarsi all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton compton ha pubblicato “Il mistero di Abbacuada”, “Il giallo di Montelepre” ed “Il delitto di Saccargia”.Venerdì 23, si tornerà ad Alghero, nel Piazzale Lo Quarter, con Salvatore Clemente, che darà voce alle parole di Woody Allen con il reading “A proposito di niente”, ispirato all’ultimo libro del regista ed attore statunitense. La lettura sarà accompagnata dalle musiche di Salvatore Maltana al contrabbasso e Giovanni Sanna Passino alla tromba.Clemente inizia la sua formazione teatrale con Orazio Costa e, successivamente, con il Roy Hart theatre e con Gaddo Bagnoli delle Scimmie nude. Dopo una serie di esperienze amatoriali, ha le sue prime esperienze professionali con Teo Paoli ne “I sepolcri” e con Franco Piacentini ne “La bisbetica domata”. Nel 1998, fonda con altri attori la compagnia “Binario16Teatro”, con cui mette in scena vari testi tra cui lo spettacolo teatral musicale “Binario jazz”, diretto da Bagnoli. Nel 2003, abbandona le scene per ritornarvi nel 2013 con “Amlieto non si sposa” di Stefano Benni. Quindi, si unisce alla compagnia “Viaggiatori fermi”, con cui recita in vari lavori, tra cui “La cena dei cretini”, “Taxi a due piazze” e “Nel bel mezzo di un gelido inverno”. Per la regia di Chiara Balducci ha interpretato il monologo “Notizie dalla famiglia”, tratto da Daniel Pennac. Ha scritto alcuni romanzi di ambientazione storica, tra cui “Il mistero del corvo d’argento” (con il fratello Antonio), in collaborazione con Jacques Le Goff ed “Il Papa sotto il colle” (Premio Palazzo al Bosco 2005), oltre a brevi sceneggiature per la radio e la televisione.Nella foto: Gavino Zucca