Red 21:16 In mare senza benzina: soccorsi dalla Guardia costiera



ORISTANO – Oggi pomeriggio (martedì), alle 16.05, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di tre diportisti che, a bordo del loro natante da diporto di circa 6metri, si trovavano privi di carburante all’ancora nelle acque antistanti Capo Frasca. È stata immediatamente inviata sul posto la motovedetta “Search and rescue” Cp893, visto che lo stato del mare e del vento avrebbero potuto far ritrovare i tre malcapitati in una situazione di emergenza. Alle 16.20, la motovedetta della Guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione fornendo una prima assistenza, per poi scortarla, a lento moto, verso il Porticciolo di Torregrande.