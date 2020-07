Red 18:46 Quaderni algheresi: giovedì la presentazione Giovedì sera, il giardino del Museo del corallo di Alghero, ospiterà la presentazione dei primi due numeri sulla realizzazione del Catasto terreni di Alghero nella prima metà del 19esimo secolo, in collaborazione con l´Università degli studi di Sassari e la Fondazione Alghero







ALGHERO - Giovedì 23 luglio, alle 20.15, il giardino del Museo del corallo di Alghero, ospiterà la presentazione del primo e del secondo numero dei "Quaderni algheresi" sulla realizzazione del Catasto terreni di Alghero nella prima metà del 19esimo secolo, in collaborazione con l'Università degli studi di Sassari e la Fondazione Alghero. Nei due quaderni, viene presentato lo studio di Marina Sechi Nuvole, professore ordinario di Geografia generale e di geografia e letterature di viaggio al Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari, dove vengono illustrati i tentativi di formare un catasto terreni, iniziati al principio del 19esimo secolo fino alla stesura del "Processo verbale di delimitazione del territorio" del 1846.Si parte dal prezioso lavoro di Alberto Ferrero della Marmora, che nei suoi taccuini illustra con diversi schizzi le coste algheresi, fino ad arrivare ai lavori per la realizzazione delle carte 1:5000 del generale Carlo De Candia che, nelle quarantasette tavolette disegnate tra il 1846 ed il 1847, copre l'intero territorio comunale di Alghero. Nella serata, verrà presentato dall'editore il progetto appena varato dei Quaderni algheresi: l'incontro sarà impreziosito dagli interventi musicali del pianista Valentino Cubeddu.A causa delle disposizioni anti-Covid previste per assistere agli atti pubblici, per evitare code ed assembramenti all'ingresso del Museo, considerando che i posti a sedere sono limitati e non è consentita la presenza di ulteriori partecipanti è indispensabile registrarsi in anticipo sul sito Edla, o lasciare un messaggio al numero 079/0976870 (anche WhatsApp).Nella foto: Marina Sechi Nuvole