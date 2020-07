Red 21:08 Cannabis in giardino: denunciato 36enne I Carabinieri della Stazione di Perdasdefogu, coadiuvati dai militari della Stazione di Escalaplano, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per coltivazione di “cannabis indica” un 36enne



PERDASDEFOGU - Ii Carabinieri della Stazione di Perdasdefogu, coadiuvati dai militari della Stazione di Escalaplano, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per coltivazione di “cannabis indica” un 36enne. Al termine di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno recuperato due piante di cannabis indica che, posizionate in giardino, erano state da poco innaffiate.



Nel corso dell’attività, un’ulteriore dose di marijuana è stata rinvenuta nella disponibilità della persona. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ed ora il giovane dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente.