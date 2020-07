Red 22:14 Spaccio a Cagliari: segnalate 32 persone La Guardia di finanza ha effettuato numerosi interventi, che hanno permesso, di sequestrare, nel complesso, 18,7grammi di hashish, 53,1grammi di marijuana, 1,5grammi di cocaina e sei spinelli: i sequestri hanno portato alla segnalazione alla locale Prefettura, quali assuntori, di trentadue persone, tra cui due minori



CAGLIARI - Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. Complicel'avvio della stagione estiva, i controlli dei finanzieri vengono indirizzate nei punti di accesso all’Isola (porto ed aeroporto), oltre che nelle zone urbane e costiere che, in questo periodo, vedono un forte incremento delle presenze e che con la presenza di locali notturni, luoghi di ritrovo e di centri di ristorazione rappresentano luoghi verso cui elevare il tasso di attenzione: l’aeroporto di Elmas, il porto cittadino, il lungomare del Poetto, la marina di Villasimius e Pula e le vie del centro.



Proprio in questi luoghi, nei giorni scorsi, con l’ausilio delle unità cinofile, i militari hanno effettuato numerosi interventi, che hanno permesso, di sequestrare, nel complesso, 18,7grammi di hashish, 53,1grammi di marijuana, 1,5grammi di cocaina e sei spinelli: i sequestri hanno portato alla segnalazione alla locale Prefettura, quali assuntori, di trentadue persone, tra cui due minori. Numeri che si inseriscono nel consuntivo annuale dell’attività della Guardia di finanza di Cagliari nello specifico comparto, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse ed articolate indagini perindividuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione (in particolare quella delle unità cinofile) alle altre Forze di Polizia impegnate.



Complessivamente, sono state segnalate alla Prefettura 135 persone (di cui sette minori), ventiquattro denunciate alla Autorità Giudiziaria, arrestati diciotto spacciatori (di cui un minorenne). Ed ancora, sequestrati 362grammi di cocaina, 1,39chilogrammi di marijuana, 10,48chilogrammi di hashish, 8,4grammi di eroina, 150grammi di sostanze psicotrope e quattordici spinelli.