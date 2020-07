Red 20:36 Progetto AlgheroTicket: manifestazione d´interesse La Fondazione Alghero ed il Comune di Alghero, in collaborazione con il Parco regionale di Porto Conte, promuovono, con un avviso pubblico, l´adesione al progetto di comunicazione e valorizzazione del territorio “Un passo verso la bellezza”







Sono tre le modalità di adesione previste dal progetto: proponendo offerte di soggiorno e pacchetti vacanza, prevedendo sconti ed agevolazioni studiati ad hoc per chi acquista il biglietto unico ed entrando a far parte del circuito di vendita AlgheroTicket. Il progetto, le modalità di adesione e tutte le informazioni sono consultabili sul portale di informazione turistica Alghero Turismo. Commenti ALGHERO - La Fondazione Alghero ed il Comune di Alghero, in collaborazione con il Parco regionale di Porto Conte, promuovono, con un avviso pubblico, l'adesione al progetto di comunicazione e valorizzazione del territorio “Un passo verso la bellezza”. La prima azione del progetto, presentata alla stampa l’11 luglio, è stata la creazione di AlgheroTicket [LEGGI] , il biglietto unico per scoprire Alghero, visitare i musei della città, la Grotta di Nettuno, il Parco Archeologico ed il Parco naturale (dodici siti nel complesso).Il secondo passo prevede il coinvolgimento attivo degli operatori del settore turistico, attori chiave per il successo dell'iniziativa chiamati, attraverso il loro saper accogliere, a farsi promotori del progetto. L’obiettivo è quello di sviluppare l’AlgheroTicket da strumento che permette l’accesso alle principali attrattive del territorio ad uno strumento capace di integrare più tipologie di servizi: attrattive del territorio, food&wine, svago, sport, accoglienza, ecc, per creare un’offerta turistico-culturale integrata e condivisa.Sono tre le modalità di adesione previste dal progetto: proponendo offerte di soggiorno e pacchetti vacanza, prevedendo sconti ed agevolazioni studiati ad hoc per chi acquista il biglietto unico ed entrando a far parte del circuito di vendita AlgheroTicket. Il progetto, le modalità di adesione e tutte le informazioni sono consultabili sul portale di informazione turistica Alghero Turismo.