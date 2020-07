video Cor 12:56 Tutta Alghero con un solo ticket



Presentata alla stampa l´iniziativa della Fondazione Alghero riguardante il biglietto unico per visitare i siti museali del Comune di Alghero, della Diocesi e del Parco di Porto Conte, compreso il Museo Casa Manno. E´ "Alghero Ticket - Un passo verso la bellezza" la nuova card estremamente conveniente che mette in rete tutti i siti culturali algheresi. Le parole di Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero