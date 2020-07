Red 7:09 Un´isola ecologica alle Saline di Stintino Il punto ecologico è stato attivato dall´Amministrazione comunale per i turisti che lasciano Stintino e non sanno come e dove conferire i rifiuti degli ultimi giorni del loro soggiorno







«L’abbiamo voluta chiamare “Isola ecologica turistica” – afferma l’assessore comunale all’Ecologia Martino Cugusi – perché in questo modo diamo ai turisti che devono lasciare il nostro territorio per altre destinazioni, dopo alcuni giorni di soggiorno, la possibilità di conferire i rifiuti e differenziarli». Infatti, la raccolta differenziata avviene secondo un calendario preciso ed il turista che, dopo un periodo di vacanza deve ripartire, spesso non sa come e dove conferire i rifiuti degli ultimi giorni. «In questo modo, offriamo un servizio in più. Ma l'isola ecologica non è per tutti – precisa ancora il rappresentante della Giunta Diana – In particolare, non è per chi va nelle spiagge dove, già da tempo, sono stati installati i contenitori appositi che vengono svuotati periodicamente. Il nostro obiettivo è sensibilizzare i turisti, e non solo, quindi migliorare il servizio perché il rispetto del territorio vuol dire anche rispetto della società. Qualche sanzione, intanto, è stata fatta e ci auguriamo siano casi limitati».



