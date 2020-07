Red 15:20 Dna Ogliastra: Nieddu in Senato Mercoledì, a Roma, l´assessore regionale della Sanità ha incontrato la vicepresidente della 12esima Commissione Igiene e sanità del Senato Maria Cristina Cantù per presentare l’iniziativa a tutela del Dna ogliastrino







Lo dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che mercoledì, a Roma, ha incontrato la vicepresidente della 12esima Commissione Igiene e sanità del Senato Maria Cristina Cantù per presentare l’iniziativa a tutela del Dna ogliastrino. Alla riunione di Palazzo Madama hanno partecipato anche la senatrice sarda Lina Lunesu (componente della stessa commissione parlamentare) e Flavio Cabitza (presidente dell'associazione Identità ogliastrina).



«È stato un incontro positivo. Abbiamo riscontrato particolare interesse per l'iniziativa e gli obiettivi che si propone di raggiungere. Il patrimonio genetico dei nostri centenari rappresenta un tesoro di tutti i sardi e non solo. I campioni di Dna provenienti da una delle cinque “blu zone” del pianeta, aree che si contraddistinguono per la longevità della propria popolazione, sono di grande attrattività per la ricerca scientifica e rappresentano un'opportunità irrinunciabile per la Sardegna, anche sotto il profilo della promozione di un territorio dove gli stili di vita e le produzioni tipiche riflettono una comunità che ha tradizioni uniche e secolari», conclude l'esponente della Giunta Solinas. Commenti NUORO - «La Regione ha già manifestato la propria volontà di dare sostegno alla neonata Fondazione Dna Ogliastra, sia per dare gambe ai progetti legati agli studi scientifici, sia per la tutela e la conservazione dei campioni che custodiscono il prezioso materiale genetico. Riteniamo che questo progetto debba avere il più ampio appoggio possibile e meriti attenzione anche a livello nazionale».Lo dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che mercoledì, a Roma, ha incontrato la vicepresidente della 12esima Commissione Igiene e sanità del Senato Maria Cristina Cantù per presentare l’iniziativa a tutela del Dna ogliastrino. Alla riunione di Palazzo Madama hanno partecipato anche la senatrice sarda Lina Lunesu (componente della stessa commissione parlamentare) e Flavio Cabitza (presidente dell'associazione Identità ogliastrina).«È stato un incontro positivo. Abbiamo riscontrato particolare interesse per l'iniziativa e gli obiettivi che si propone di raggiungere. Il patrimonio genetico dei nostri centenari rappresenta un tesoro di tutti i sardi e non solo. I campioni di Dna provenienti da una delle cinque “blu zone” del pianeta, aree che si contraddistinguono per la longevità della propria popolazione, sono di grande attrattività per la ricerca scientifica e rappresentano un'opportunità irrinunciabile per la Sardegna, anche sotto il profilo della promozione di un territorio dove gli stili di vita e le produzioni tipiche riflettono una comunità che ha tradizioni uniche e secolari», conclude l'esponente della Giunta Solinas.