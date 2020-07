Cor 8:00 Alghero, Ozieri, Ittiri e Thiesi: riprendono le visite Era ora, così dopo lunghe polemiche ed enormi problemi arrecati a malati e famiglie, dalla giornata odierna - venerdì 24 luglio - riparte l´erogazione di tutte le visite medico specialistiche ambulatoriali erogate dalla ASSL Sassari







Al fine di evitare assembramenti, le visite specialistiche dovranno essere prenotate attraverso il Cup e gli appuntamenti saranno programmati con orari opportunamente distanziati. Inoltre, sarà cura del Cup o dei singoli ambulatori richiamare i pazienti ancora in attesa di visita le cui prenotazioni sono state sospese con l’interruzione delle attività non urgenti per l’emergenza sanitaria pandemica da Covid-19. Due giorni prima della prestazione, gli utenti saranno contattati telefonicamente per compilare una scheda di pre-triage. Il giorno della visita, nelle aree di accoglienza, sarà poi effettuata un’ulteriore verifica per escludere con certezza la presenza di febbre o di sintomi riconducibili al Coronavirus.



