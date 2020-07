Red 20:21 «Pais, ancora fake news istituzionali» I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico intervengono sull´annunciata, ma non avvenuta, riapertura delle visite ospedaliere da oggi







«Nel ribadire con forza la richiesta che le visite riprendano al più presto e col rispetto delle precedenze acquisite, continuiamo a non capire come sia possibile che il consigliere Pais, tra un selfie e l'altro, non abbia ancora trovato il tempo per ragionare sul fatto che non si gioca con la salute delle persone con continui annunci. Dal presidente del Consiglio regionale ci aspettiamo un comportamento istituzionale serio, rigoroso e rispettoso dei cittadini. Poi certo, ricordando che quella carica oggi è affidata a Michele Pais, le nostre aspettative finiscono per sgretolarsi sul carrierismo prima di tutto e tutti, anche dei più deboli», concludono gli esponenti dell'Opposizione. Commenti ALGHERO - «Ancora fake news istituzionali da parte di Michele Pais. Ricordiamo l'annunciata apertura di terapia intensiva per il 6 marzo, il ritorno dello stimato professionista Liperi, l’arrivo dei respiratori poi ripartiti in meno di ventiquattro ore e tante altre bugie istituzionali dell'unico consigliere regionale algherese. Di queste ore l'ennesima sua presa in giro nei confronti dei cittadini algheresi e del territorio sulla sanità e le visite ambulatoriali». I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico intervengono così sull'annunciata, ma non avvenuta, riapertura delle visite ospedaliere da oggi (venerdì).«Sui social aveva annunciato in pompa magna “la ripresa delle visite mediche nel presidio ospedaliero e nel Distretto di Alghero Ozieri”, ma ad oggi non c'è niente di vero. Il Cup – sottolineano Valdo Di Nolfo, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Mimmo Pirisi - non dà ancora disponibilità per nessuna data e i cittadini sono costretti a rivolgersi a strutture private».«Nel ribadire con forza la richiesta che le visite riprendano al più presto e col rispetto delle precedenze acquisite, continuiamo a non capire come sia possibile che il consigliere Pais, tra un selfie e l'altro, non abbia ancora trovato il tempo per ragionare sul fatto che non si gioca con la salute delle persone con continui annunci. Dal presidente del Consiglio regionale ci aspettiamo un comportamento istituzionale serio, rigoroso e rispettoso dei cittadini. Poi certo, ricordando che quella carica oggi è affidata a Michele Pais, le nostre aspettative finiscono per sgretolarsi sul carrierismo prima di tutto e tutti, anche dei più deboli», concludono gli esponenti dell'Opposizione.