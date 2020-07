Cor 10:30 Anziano disperso a Porto Ferro Forse disorientato per il caldo, l´uomo rischiava di non ritrovare la strada di casa. Attimi di apprensione sabato sera. L´arrivo dei Vigili del fuoco all´ingresso della spiaggia



SASSARI - L'allarme, a cui sono seguiti momenti di apprensione ma in fondo il lieto fine. Forse disorientato dal caldo, sabato sera un anziano signore aveva perso completamente l'orientamento. Allontanatosi in solitudine per fare una passeggiata, ha finito per percorrere gran parte della spiaggia di Porto Ferro senza però riuscire più ad orientarsi. Così i familiari hanno allertato i soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno rintracciato l'uomo proprio all'ingresso della spiaggia.



Nella foto: Porto Ferro