E´ Monica Chessa la coordinatrice



In prima fila ad applaudire l´ufficializzazione di Maurizio Pirisi in Lega tutti i dirigenti del partito e il sindaco di Alghero, Mario Conoci. Ecco il suo ingresso questa sera nel tavolo di presidenza in occasione della convention leghista. Ufficializzato anche il nome della nuova coordinatrice locale, si tratta di Monica Chessa. Succede a Luca Sacristani