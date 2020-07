Red 16:04 «Noi con Alghero va avanti» Il Coordinamento della lista civica algherese accoglie così la scelta del suo ormai ex capogruppo in Consiglio comunale Maurizio Pirisi di lasciare Noi con Alghero per indossare la casacca verde della Lega







Il Coordinamento della lista civica algherese accoglie così la scelta del suo ormai ex capogruppo in Consiglio comunale Maurizio Pirisi di lasciare "Noi con Alghero" per indossare la casacca verde della Lega



«Il nostro progetto politico ha ricevuto dagli algheresi ampia fiducia non più tardi di un anno fa, contribuendo in maniera determinante alla schiacciante vittoria del nostro sindaco Conoci. Al consigliere Pirisi e alla Lega, che finalmente dopo vari tentativi è riuscita a riposizionare la bandierina nel Consiglio comunale, vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro», concludono dalla sede di Noi con Alghero.



Nella foto: i consiglieri Alessandro Loi e Antonello Muroni con gli assessori Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras Commenti ALGHERO - «Prendiamo atto che oggi il consigliere Pirisi lascia il nostro gruppo per transitare nelle file della Lega. Sono situazioni fisiologiche, che non intaccano in nessun modo il progetto civico di Noi Con Alghero».Il Coordinamento della lista civica algherese accoglie così la scelta del suo ormai ex capogruppo in Consiglio comunale Maurizio Pirisi di lasciare "Noi con Alghero" per indossare la casacca verde della Lega [LEGGI] . «La nostra lista civica – proseguono - continuerà a lavorare nell’interesse esclusivo della città, così come abbiamo fatto sino ad oggi con spirito di sacrificio e abnegazione».«Il nostro progetto politico ha ricevuto dagli algheresi ampia fiducia non più tardi di un anno fa, contribuendo in maniera determinante alla schiacciante vittoria del nostro sindaco Conoci. Al consigliere Pirisi e alla Lega, che finalmente dopo vari tentativi è riuscita a riposizionare la bandierina nel Consiglio comunale, vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro», concludono dalla sede di Noi con Alghero.Nella foto: i consiglieri Alessandro Loi e Antonello Muroni con gli assessori Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras