Solinas incontra vertici Leonardo e Aeronautica

«È un iniziativa di grande impatto che rappresenta una ulteriore valorizzazione della nostra Isola in settori avanzati e strategici per il Paese - ha sottolineato Solinas, che ha precisato - Desideriamo cogliere le opportunità che derivano dall’ospitare un centro di eccellenza nel settore dell’addestramento al volo a connotazione internazionale che produrrà un incremento dell’occupazione e una collaborazione con realtà tecniche e accademiche». Durante la riunione, sono stati evidenziati i ruoli dell’Aeronautica militare, che si candida a consolidare la posizione di leader nell’erogazione dei corsi di addestramento avanzato a livello internazionale e di Leonardo, che rafforzerà il posizionamento competitivo nel settore dell’addestramento avanzato, sfruttando le nuove opportunità di mercato. Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto Luciano Carta (presidente di Leonardo, leader mondiale nello sviluppo e fornitura di sistemi di addestramento avanzato integrati per piloti militari) ed Alessandro Profumo (amministratore delegato della società), con una delegazione dell’Aeronautica militare, composta dai generali Luca Goretti, sottocapo di Stato Maggiore, e Luigi Casali. L’incontro ha rappresentato l’occasione per confermare la volontà di realizzare nella base aerea di Decimomannu un cento di eccellenza per l’addestramento al volo avanzato internazionale, l’International flight training school.«È un iniziativa di grande impatto che rappresenta una ulteriore valorizzazione della nostra Isola in settori avanzati e strategici per il Paese - ha sottolineato Solinas, che ha precisato - Desideriamo cogliere le opportunità che derivano dall’ospitare un centro di eccellenza nel settore dell’addestramento al volo a connotazione internazionale che produrrà un incremento dell’occupazione e una collaborazione con realtà tecniche e accademiche». Durante la riunione, sono stati evidenziati i ruoli dell’Aeronautica militare, che si candida a consolidare la posizione di leader nell’erogazione dei corsi di addestramento avanzato a livello internazionale e di Leonardo, che rafforzerà il posizionamento competitivo nel settore dell’addestramento avanzato, sfruttando le nuove opportunità di mercato.