Cor 16:08 Artigianato, è crisi nera nell´Isola Artigianato sardo in grande emergenza: nel commercio scenario nero anche per le imprese più strutturate. Tra gennaio e giugno sono nate nell’isola poco più di mille nuove aziende contro le 1.200 del primo semestre 2019







Negli ultimi dieci anni sono scomparse oltre 1.000 imprese artigiane del settore trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. Le imprese attive nel settore del commercio si sono ridotte di oltre 3.800 unità. Nel secondo trimestre dell’anno flessione del 2,5% per le imprese artigiane attive nel settore della ristorazione e alberghiero. La provincia di Oristano dal 2009 ha perso più del 30% delle imprese.



Piras e Porcu (CNA): «Inspiegabilmente ancora inattuate le misure di sostegno varate dalla “commissione speciale” e approvate dal Consiglio regionale nel 2018 per i comparti del commercio e dell’artigianato; urgente un progetto di rilancio e di ricostruzione economica che innervato da politiche attive per il lavoro e per gli investimenti dia ossigeno ai sistemi produttivi». Commenti CAGLIARI - La Sardegna si colloca tra le regioni italiane con un calo più importante e quasi doppio rispetto al dato medio nazionale (- 0,6%). Attualmente sono attive nell’isola 34.222 imprese (- 1,1% rispetto all’anno scorso) contro le 43 mila del 2009. In dieci anni quasi il 20% delle imprese artigiane sarde, pari a 8.300 unità è uscito dal mercato: dal 2009 3.900 imprese artigiane in meno nel settore delle costruzioni e calo del 36% per l’industria del legno.Negli ultimi dieci anni sono scomparse oltre 1.000 imprese artigiane del settore trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. Le imprese attive nel settore del commercio si sono ridotte di oltre 3.800 unità. Nel secondo trimestre dell’anno flessione del 2,5% per le imprese artigiane attive nel settore della ristorazione e alberghiero. La provincia di Oristano dal 2009 ha perso più del 30% delle imprese.Piras e Porcu (CNA): «Inspiegabilmente ancora inattuate le misure di sostegno varate dalla “commissione speciale” e approvate dal Consiglio regionale nel 2018 per i comparti del commercio e dell’artigianato; urgente un progetto di rilancio e di ricostruzione economica che innervato da politiche attive per il lavoro e per gli investimenti dia ossigeno ai sistemi produttivi».