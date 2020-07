Cor 18:19 Paolo Fresu al Quarter, cresce l´attesa Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura in concerto lunedì sera ad Alghero per la terza edizione della rassegna JazzAlguer. È un felice sodalizio artistico, quello del musicista sardo con il marchigiano, nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei







È un felice sodalizio artistico, quello del musicista sardo con il marchigiano, nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei; un'unione consolidata negli anni attraverso tanti concerti e progetti (in particolare quelli con il coro corso A Filetta), e culminata nell'album "In maggiore", pubblicato nel 2015 dalla prestigiosa etichetta ECM. Due i set in programma, alle 20 e alle 22, in previsione di un'alta affluenza di pubblico; e, infatti, si va verso il tutto esaurito. Apertura porte alle 19.30 e alle 21.45 (Biglietti, a 25 euro, in vendita ad Alghero da Cyrano Libri Vino e Svago, in via Vittorio Emanuele II, 11).



Dopo il duo Fresu – di Bonaventura, JazzAlguer proseguirà sabato 8 agosto con la pianista siciliana Sade Mangiaracina e il cantante e suonatore di oud tunisino Ziad Trabelsi, il 17 con il gruppo Roundella di Francesca Corrias (voce), Filippo Mundula (contrabbasso), Mauro Laconi (chitarra), Luca Mannutza (piano) e Gianrico Manca (batteria), e il 30 agosto con il trio Timepiece di Mariano Tedde (pianoforte), Nicola Muresu (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria) con la partecipazione del sassofonista Emanuele Cisi; sipario sulla rassegna il 3 settembre con il progetto Swing Duets della cantante torinese Valentina Nicolotti e della sassarese Denise Gueye, accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria. Commenti ALGHERO - Un duo d'eccezione di scena lunedì sera (3 agosto) ad Alghero (Ss) per il quarto appuntamento nel cartellone della rassegna JazzAlguer. Al centro dei riflettori, sul palco allestito a Lo Quarter, un'icona del jazz italiano, Paolo Fresu, alla tromba e al flicorno, e Daniele di Bonaventura, uno dei più apprezzati e originali interpreti del bandoneon, lo strumento a mantice con cui ha firmato una feconda produzione artistica e collaborazioni che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz alla musica etnica alla world music. La terza edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events e vede Alguer.it - il Quotidiano di Alghero tra i media partner.