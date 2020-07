Cor 19:39 «Talassemici, Regione abbandoni l’immobilismo» Lo dichiara il segretario regionale del Partito democratico, Emanuele Cani. «Lettera morta le richieste di incontro con l’assessore Nieddu presentate dalle diverse associazioni»







