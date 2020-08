Red 23:26 Un´altra giornata di fuoco per l´Isola Oggi, diciotto incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Bonorva, di Orgosolo, di Loiri Porto San Paolo, di San Basilio e di Mamoiada



Il primo rogo è la prosecuzione di un incendio in agro di Bonorva, in località S'Ena 'e Sunigo, dove sono intervenuti vari elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei sardi, di Anela, di Bosa e di Fenosu (elicottero biturbina Super Puma) e due canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione Cfva di Bonorva, coadiuvata dal personale eliportato, dal Cfva Bonorva, da Forestas di Mariani e dai barracelli di Giave. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di pascolo e macchia. Le operazioni di bonifica non sono concluse.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Orgosolo, in località Badde Lullurgu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orgosolo, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra Forestas dei cantieri di Orgosolo. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 0,1ettari di macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.10.



Il terzo rogo si è sviluppato nell'agro di Loiri Porto San Paolo, in località Zappali minore, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato e delle personale a terra hanno consentito di contenere la superficie percorsa e rudurre i danni.



Il quarto incendio si è registrato nelle campagne di San Basilio, in località Nanni Peis, dove sono intervenuti vari elicotteri provenienti dalla base di Villasalto, di San Cosimo, di Marganai e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Senorbi, coadiuvata dal personale eliportato, dall'Agenzia Forestas, e dai volontari. L’incendio è ancora in corso.



Il quinto rogo è divampato nell'agro di Mamoiada, in località Cau, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Nuoro, coadiuvata dal personale eliportato, dall'Agenzia Forestas e dai volontari. L’incendio è in fase di bonifica.