Tutto pronto per dall´altra parte del mare Al via martedì 18 agosto la settima edizione del festival dedicato a libri, scrittori e storie organizzato dall'Associazione Itinerandia, in collaborazione con la Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e della Fondazione Alghero







Si partirà sabato 18, con un evento dedicato, come consuetudine. alla storia del territorio. Nella piazza di Santa Maria La Palma, a partire dalle 21, inizierà un racconto della storia della borgata allestito in collaborazione con l'Associazione Impegno rurale. La seconda giornata del festival si sposterà a Putifigari, in Piazza Boyl, per un doppio appuntamento: alle 21, con lo scrittore Luca Bianchini che, accompagnato da Sonia Borsato converserà con i lettori del suo romanzo “Baci da Polignano”. Mondadori; a seguire, “Remembering Aretha Franklin”, un omaggio alla regina del soul in parole, immagini e musica con Lalla Careddu (voce narrante), Rita Casiddu (voce), Simone Sassu (piano), Peppino Anfossi (violino) e Stefano Quadu (videoproiezioni).



Da lunedì 20, il festival tornerà ad Alghero, con quattro giornate dense di novità ed appuntamenti. Tanti gli ospiti, a partire da Sergio Staino, cui sarà dedicata la mostra “A proposito di Bobo”, allestita dal 20 a domenica 30, nelle sale espositive de Lo Quarter, in Largo San Francesco. Ampio spazio alla narrativa con Diego De Silva, Daniela Raimondi (che presenterà in anteprima nazionale il suo esordio nella narrativa con le edizioni “Nord”), Giampaolo Simi, Sandro Bonvissuto, Marta Barone ed il gruppo di autori di “Giallo sardo”, con Francesco Abate, Elias Mandreu, Eleonora Carta, Carlo Augusto Melis Costa, Ilenia Zedda, Renato Troffa, Ciro Auriemma e Gavino Zucca. Non mancheranno anche a momenti di riflessione ed approfondimento sulla storia e la cultura italiana con Bruno Arpaia (autore del “Il Fantasma dei fatti”), Massimo Bray, Paolo Mieli ed Ivan Canu.



Commenti ALGHERO - Al via martedì 18 agosto la settima edizione del festival "Dall'altra parte del mare", la manifestazione dedicata a libri, scrittori e storie organizzato dall'Associazione Itinerandia, in collaborazione con la Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e della Fondazione Alghero. Un'edizione particolarmente ricca quella 2020, con un programma che si articola su tre momenti: il ciclo preparatorio, iniziato a gennaio con le attività che hanno avuto per protagonisti gli studenti delle scuole cittadine e la serie di anteprime con scrittori ed artisti; il nucleo centrale del festival (da martedì 18 a domenica 23 agosto, a Santa Maria La Palma, Putifigari ed Alghero) e la parte finale, dedicata ai lettori più giovani che, ad ottobre, in collaborazione con le scuole di Alghero e di altri centri della provincia, avrà ospiti tanti autori, animatori e performers che incontreranno e lavoreranno con i ragazzi.