A.B. 23:19 Basket femminile: Sierra Calhoun alla Dinamo La 24enne guardia-ala statunitense, originaria di Brooklyn, approda nella Lbf dopo l´annata da rookie in Grecia, nelle fila del Pas Giannina e tre stagioni all´Ohio State university







Cresciuta con la palla da basket tra le mani, Calhoun inizia a giocare all’età di sei anni seguendo le orme del fratello maggiore Omar. Inizia la sua formazione alla Christ The King High school e, contemporaneamente, partecipa ai trials con la Nazionale statunitense Under 16, Under 17 ed Under 18, prima di scegliere la prestigiosa Università di Duke per il suo anno da freshman.



Dopo un solo anno, si trasferisce ad Ohio State, dove rimarrà fino alla stagione Ncaa 2017/18, chiude l’esperienza al college alla Rutgers University, in New Jersey, dichiarandosi eleggibile per il Draft. Nell’estate 2019, per il primo anno da professionista in Europa, sceglie la Grecia e con la maglia del Pas Giannina si mette subito in mostra mandando a referto una media di 16,6punti ed 8,7rimbalzi e giocando la sua miglior partita contro l’Esperides: 24punti, 12rimbalzi, 12falli subiti e 41 di valutazione finale.



Nella foto: Sierra Calhoun Commenti SASSARI – La Dinamo Sassari piazza un nuovo colpo di mercato e pesca dagli Stati Uniti la guardia-ala originaria di Brooklyn Sierra Calhoun, nata il 7 maggio 1996 e reduce da una grande annata da protagonista nella massima lega greca con il Pas Giannina. «Per Sierra – dichiara coach Antonello Restivo - questo sarà il secondo anno in Europa e siamo sicuri proverà a riconfermarsi. Capace ad impostare il gioco in contropiede e a correre in campo aperto, è una giocatrice fisica che può coprire più ruoli, brava nelle situazioni di scarico per il tiro da tre punti ma soprattutto è una che saprà prendersi tiri importanti quando servirà».Cresciuta con la palla da basket tra le mani, Calhoun inizia a giocare all’età di sei anni seguendo le orme del fratello maggiore Omar. Inizia la sua formazione alla Christ The King High school e, contemporaneamente, partecipa ai trials con la Nazionale statunitense Under 16, Under 17 ed Under 18, prima di scegliere la prestigiosa Università di Duke per il suo anno da freshman.Dopo un solo anno, si trasferisce ad Ohio State, dove rimarrà fino alla stagione Ncaa 2017/18, chiude l’esperienza al college alla Rutgers University, in New Jersey, dichiarandosi eleggibile per il Draft. Nell’estate 2019, per il primo anno da professionista in Europa, sceglie la Grecia e con la maglia del Pas Giannina si mette subito in mostra mandando a referto una media di 16,6punti ed 8,7rimbalzi e giocando la sua miglior partita contro l’Esperides: 24punti, 12rimbalzi, 12falli subiti e 41 di valutazione finale.Nella foto: Sierra Calhoun