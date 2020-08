Red 9:06 Castelsardo: acquistati due nuovi scuolabus Si rinnova il parco mezzi dopo vent´anni. Si tratta di due pulmini, uno con trenta posti totali, e l’altro di ventisei, con alloggiamento di una carrozzina per disabili non deambulanti, e posti per autisti ed accompagnatori







I modelli sono Mercedes Sprinter 519F, di cui uno dotato di pedana elettroidraulica posteriore a scomparsa, entrambi completi di tutti gli accessori. I due nuovi mezzi, più sicuri e confortevoli, hanno comportato un investimento di circa 145mila euro, per sostituire i precedenti due pulmini, rispettivamente di sedici e vent'anni, che, oltre ad essere molto obsoleti, avevano costi di manutenzione molto elevati, consumi di carburante importanti e spesso si era costretti ad interrompere il servizio di trasporto, a causa di guasti meccanici, con tutti i disagi che questo comportava sia per gli studenti, che per le famiglie, ma anche per gli autisti che si vendevano costretti a svolgere il servizio con altri mezzi del comune o con io servizio affidato a ditte di noleggio.



