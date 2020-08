Cor 11:25 Macomer: 55kg di marijuana nel box Fermato dai carabinieri di Macomer e Borore un trentaduenne. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere







Rinvenuti circa 55,36 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nascosta all’interno di 4 bidoni e di un 1 secchio, ed una bilancia di precisione. Arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un trentaduenne residente a Macomer.



Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida che si è svolta nella giornata di mercoledì 5 agosto presso le aule dibattimentali del Tribunale di Oristano. Il giudice dopo aver convalidato l'arresto ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. MACOMER - Nella nottata del 3 agosto i militari delle Stazioni Carabinieri di Macomer e Borore, durante dei servizi di prevenzione e perlustrazione del territorio, insospettiti da forti esalazioni di marijuana provenienti da un garage sito nel centro della cittadina del Marghine, dopo aver individuato la persona nella disponibilità dell'immobile, hanno dato avvio alle perquisizioni.