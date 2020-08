Red 7:17 Festa in zona protetta: turisti sanzionati Nelle vicinanze dell´isola di Mortorio, era in corso una vera e propria festa in barca a cui partecipavano due imbarcazioni e sette natanti con circa settanta persone a bordo, ed altre unità nelle vicinanze. Il tutto, in piena zona “Ma” a tutela integrale dell’area parco, area tutelata dalla Legge 394/91 sulle aree protette



PORTO CERVO - Attività intensa per i marinai dell’Ufficio Locale marittimo di Porto Cervo e dell’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci per controllare la riserva delle Isole Nibani-Soffi-Le Camere-Mortorio ricadenti nell’area Parco dell’Arcipelago di La Maddalena. Il gommone B77 dell’Ufficio di Porto Cervo, appena finito di prestare assistenza ad una unità con principio di incendio al largo di Romazzino, è stata dirottato nell’isola di Mortorio per effettuare delle verifiche.



All’arrivo, i militari hanno accertato la presenza di diverse unità a pacchetto tra loro con musica alta. Era in corso una vera e propria festa in barca a cui partecipavano due imbarcazioni e sette natanti con circa settanta persone a bordo, ed altre unità nelle vicinanze. Il tutto, in piena zona “Ma” a tutela integrale dell’area parco, area tutelata dalla Legge 394/91 sulle aree protette. I militari hanno provveduto a sospendere le attività in corso e hanno acquisito i documenti dei proprietari e conduttori delle unità, effettuando tutti gli accertamenti del caso relativamente ai titoli dei conduttori con l’accertamento delle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei natanti e imbarcazioni.



Al termine degli accertamenti,è stato disposto l’immediato allontanamento delle unità e delle persone dalla zona tutelata. Attualmente, la Guardia Costiera di Porto Cervo, coordinata dall’Ufficio di Golfo Aranci, sta effettuando ulteriori accertamenti sulla condotta tenuta dai trasgressori e da eventuali organizzatori. Al momento, saranno contestate diciotto sanzioni amministrative per transito e stazionamento in area soggetta a tutela integrale, oltre all’accertamento di più gravi responsabilità.