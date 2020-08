Red 11:27 Lunedì, la notte con i poeti a Villa Edera Lunedì sera, nel parco di Villa Edera, in Via Biasi 21, ad Alghero, è in programma la nona edizione dell’incontro “10 Agosto, Notte con i poeti”, in ricordo di Giovanni Pascoli e della sua celebre lirica dedicata alla notte di San Lorenzo







ALGHERO - Nel parco di Villa Edera, in Via Biasi 21, ad Alghero, lunedì 10 agosto, a partire dalle 20.30, è in programma la nona edizione dell'incontro "10 Agosto, Notte con i poeti", in ricordo di Giovanni Pascoli e della sua celebre lirica dedicata alla notte di San Lorenzo. L'evento è inserito nella rassegna "Letture d'estate a Villa Edera, organizzata dall'Associazione Salpare, in collaborazione con l'Associazione Orion, inserita nel programma ufficiale degli eventi estivi "Alghero, finalmente vacanza" della Fondazione Alghero, con l'Assessorato comunale alla Cultura.La direzione artistica è di Neria De Giovanni, che presenterà e coordinerà le letture e le performance degli scrittori invitati per interpretare alcune loro liriche. Sarà l'occasione anche per ricordare l'artista e poeta Sergio Bolgeri, scomparso quest'inverno, di cui De Giovanni leggerà l'ultima poesia.Hanno aderito alla manifestazione poeti e scrittori di Alghero e di numerose località della Sardegna: Antonello Colledanchise, Tiziana Meloni, Marisa Castellini, Massimiliano Fois, Marco Balbina, Raffaele Ciminelli (Castelsardo), Angela Baldino, Giuseppe Sechi, Adriana Mannias Baradino (Stintino), Antoni Canu, Domenico Marras, Antonio Pibiri, Carla Casula (Cagliari), Margherita Lendini, Cinzia Paolucci, Fatime Fiku, Giampiera Piga, Franco Achenza, Giovanni Andrea Negrotti (Sassari), Maria Grazia Pes e Filomena Testoni (Olmedo). Posti liberi e distanziati e limitati in ottemperanza alle disposizioni inerenti il distanziamento fisico. Pertanto, è gradita la prenotazione telefonando al numero 320/3462657 o inviando una e-mail all'indirizzo web 3neria@gmail.com.