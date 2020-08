Cor 12:25 Reportage in Sardegna: casting ad Alghero Scatti per l´ID UK dal 18 al 20 agosto, il magazine di alta moda giovane più ricercato e venduto al mondo. Il progetto fotografico avrà una forte rilevanza. Ecco come candidarsi



ALGHERO - Farà tappa anche nella Riviera del corallo il nuovo progetto fotografico dedicato alle mille sfaccettature della Sardegna del creative and video director Roberto Ortu con Giovanni Corabi. Storia che finirà sul magazine ID UK e avrà una risonanza mondiale enorme considerato che si tratta del magazine di alta moda giovane più ricercato e venduto.



Si tratta del progetto reportage video e foto in Sardegna: scatti previsti nella zona di Alghero nelle giornate del 18, 19 e 20 agosto. Per partecipare al casting sarà sufficiente inviare una mail con foto frontale, profilo ed intera alla mail castingsardegna20@gmail.com



L'organizzazione è alla ricerca di ragazzi/ragazze, famiglie, personaggi con una storia forte provenienti da qualsiasi parte dell'isola e che la rappresentino al meglio. L'eventuale data del casting ed il luogo sarà comunicato privatamente.