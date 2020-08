Red 11:11 «Ancora allagamenti e disagi a Sassari» «Chiediamo con ragionevole urgenza, un intervento dell´Assessorato competente, per sollecitare i vertici di Abbanoa affinchè si proceda alla sostituzione della tubazione oggetto di segnalazione, cosi da risolvere in maniera definitiva la situazione ormai evidentemente non più procrastinabile, considerando gli evidenti danni e disagi e subiti dai cittadini residenti», è la richiesta del responsabile della comunicazione per il circolo Sassari Audax dei Fratelli d’Italia Pietro Pedoni







La segnalazione arriva dal responsabile della comunicazione per il circolo Sassari Audax dei Fratelli d’Italia Pietro Pedoni, che prosegue: «Anche in questa seconda situazione, si è verificato l’allagamento, dei garage della palazzina al numero 34 con ingresso in Via Emilia, con danni ad attrezzature e oggetti presenti all'interno degli stessi, con evidenti disagi per i residenti. Chiediamo con ragionevole urgenza, un intervento dell'Assessorato competente, per sollecitare i vertici di Abbanoa affinchè si proceda alla sostituzione della tubazione oggetto di segnalazione, cosi da risolvere in maniera definitiva la situazione ormai evidentemente non più procrastinabile, considerando gli evidenti danni e disagi e subiti dai cittadini residenti». Commenti SASSARI - «In Via Pascoli, nei giorni scorsi, si è verificata l'ennesima rottura di una tubazione, già oggetto di intervento nel mese di marzo 2020, proprio all’ inizio della chiusura causa Covid, evidentemente non risolutivo. Tubazione che, dalle segnalazioni raccolte, non è stata sostituita da Abbanoa e che aveva richiesto nell’occasione precedente, l'intervento dei Vigili del fuoco».La segnalazione arriva dal responsabile della comunicazione per il circolo Sassari Audax dei Fratelli d’Italia Pietro Pedoni, che prosegue: «Anche in questa seconda situazione, si è verificato l’allagamento, dei garage della palazzina al numero 34 con ingresso in Via Emilia, con danni ad attrezzature e oggetti presenti all'interno degli stessi, con evidenti disagi per i residenti. Chiediamo con ragionevole urgenza, un intervento dell'Assessorato competente, per sollecitare i vertici di Abbanoa affinchè si proceda alla sostituzione della tubazione oggetto di segnalazione, cosi da risolvere in maniera definitiva la situazione ormai evidentemente non più procrastinabile, considerando gli evidenti danni e disagi e subiti dai cittadini residenti».