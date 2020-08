A Porto Torres si cercano tre piccoli di camera

8/8/2020 Ex Legler: 650mila euro per lavoratori Siniscola e Posada Ammonta complessivamente a 650mila euro, per l’anno 2020, lo stanziamento regionale a favore dei Comuni di Siniscola e di Posada, per la ricollocazione dei lavoratori ex Legler, che verranno impiegati ai fini della prosecuzione dei cantieri verdi per l’aumento e la valorizzazione del patrimonio boschivo