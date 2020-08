Red 15:16

Aou, prenotazioni laboratorio analisi

Dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari è possibile scarica la brochure sulle modalità di accesso ai servizi ambulatoriali, possibile solo previa prenotazione

SASSARI - Gli utenti possono accedere al Laboratorio analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in Via Monte Grappa, solo con prenotazione. In questo caso, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo web prenotaesamilab@aousassari.it. In quel caso, è necessario allegare l’impegnativa ed indicare un recapito telefonico. Chi non potesse inviare la e-mail di prenotazione, può telefonare al numero 079/2644567, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13, ed il sabato, dalle 10.30 alle 12.30. Inoltre, dal sito internet dell’Aou di Sassari è possibile scaricare la brochure sulle modalità di accesso ai servizi ambulatoriali, dalla sezione “Vademecum per l'accesso alle attività ambulatoriali” (banner centrale).