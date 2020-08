Red 16:17 Deidda, test rapidi: è polemica «Il Governo propone test rapidi per chi entra in Italia, ma quando lo chiedeva la Sardegna bocciarono la proposta», ricorda il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «Il Governo intenderebbe utilizzare i test rapidi per individuare il Coronavirus per chi entra in Italia da alcune nazioni. Una bella idea, peccato che quando lo propose il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il Centrodestra isolano, esponenti governativi (come il ministro Boccia ed esponenti Pd e 5 stelle) bocciarono la proposta come impossibile o la bollarono come discriminatoria».A dichiararlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, che quella richiesta difese e che ricorda come, «Lo stesso sindaco di Milano Sala inscenò una vergognosa e patetica polemica contro i sardi. Ancora una volta, il Governo pensa in ritardo a delle misure che andavano attuate da tempo, in special modo nelle Regioni Covid free e facilmente controllabili come è un'Isola, ma sono arroganti e pensano di avere la verità in tasca e non ascoltano le Opposizioni».Nella foto: il deputato Salvatore Deidda