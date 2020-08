Cor 10:01 Nuoro: riparazione acquedotto Rottura di un tratto di vecchie condotte in corrispondenza della Strada provinciale 22. Posticipata la riapertura dell’erogazione. Squadre Abbanoa all´opera sulla rete idrica







NUORO - Nella tarda serata di martedì 11 agosto 2020, durante le fasi di riavvio dell'acquedotto per Nuoro a seguito messa in funzione di nuova tratta, si è registrata in un altro punto una rottura sulla condotta vecchia in corrispondenza della strada provinciale 22 Mamoiada-Orgosolo.L'intervento risulta complesso in quanto bisogna procedere alla sostituzione della tubazione per tutta la lunghezza dell'attraversamento stradale. La distribuzione per l'abitato è stata interrotta alle 20 e i serbatoi sono al minimo. La riapertura programmata per le 6 del mattino di mercoledì è posticipata (seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche) a conclusione dell'intervento di riparazione quando sarà possibile ripristinare l'alimentazione dei serbatoi il cui aumento dei livelli garantirà nuovamente la pressione in rete.Tutte le squadre di Abbanoa sono mobilitate per risolvere il problema ed eseguire le manovre necessarie al ripristino dell'erogazione. Fino a conclusione della criticità sarà attivato un servizio di autobotti per le utenze sensibili che avessero necessità.