Cor 12:08 A Valverde il Piazzale Antonio Michele Urgias Via libera definitivo dalla Giunta comunale al cambio di denominazione. Il parcheggio antistante il Santuario di Nostra Signora di Valverde sarà intitolato all´archivista dei primi dell´Ottocento della Cattedrale di Alghero



Commenti Si tratta dell'area individuata nel parcheggio antistante il Santuario di Nostra Signora di Valverde. Lo spazio, così come deliberato nell'ultima riunione della Commissione Toponomastica, sarà intitolato al canonico Antonio Michele Urgias. Via libera definitivo dalla Giunta comunale algherese guidata dal sindaco Mario Conoci al cambio di denominazione. L'atto, approvato lo scorso 7 agosto, sarà adesso trasmesso all’Ufficio Territoriale di Governo di Sassari per l’acquisizione della necessaria autorizzazione preventiva e successivamente sarà organizzata una celebrazione pubblica. La proposta d'intitolazione di una via o piazza all'archivista dei primi dell'Ottocento della Cattedrale di Alghero era arrivata dal capogruppo dei Riformatori, Alberto Bamonti , lo scorso mese di febbraio, proprio in concomitanza con un'altra richiesta, poi bocciata, quella per Giorgio Almirante . Stante l'assoluto immobilismo nel quale navigava l'amministrazione le richieste avevano, da subito, acceso lo scherno in città con una terza domanda - certamente provocatoria - per l'intitolazione di una strada a Ciro Immobile