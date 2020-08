Red 20:06 Acqua razionata a Nuoro e Mamoiada Proseguono le manovre di messa a pieno regime del sistema idrico. I consumi registrati a seguito della riattivazione del servizio sono ancora superiori alla quantità di acqua in arrivo ai serbatoi cittadini: quantità che al momento non può essere aumentata per evitare ulteriori sbalzi di pressione sulla condotta adduttrice di Jann’e Ferru







Per questi motivi, di oggi sarà necessario procedere con delle chiusure dell’erogazione, a Nuoro, dalle 19 alle 6; a Mamoiada, dalle 22 alle 6. A partire dalle 6, saranno riaperti i serbatoi cittadini con graduale riavvio dell’erogazione in tutte le reti idriche.



