Cor 12:11 Maria Pia, ingressi sbarrati dai rifiuti Ritardi nella raccolta dei rifiuti ad Alghero. Ingressi in spiaggia inguardabili questa mattina su tutto il litorale. Fioccano le lamentele anche in città, marciapiedi e strade sudice







Nella foto: i cumuli di rifiuti all'ingresso del litorale di Maria Pia (ore 10) Commenti ALGHERO - Pericoloso balzo indietro sul fronte del decoro ad Alghero. Tanto che le lamentele coinvolgono cittadini come ristoratori e imprenditori: marciapiedi e strade sudice e grossi ritardi nella raccolta dei rifiuti differenziati in tutti i quartieri. Ecco gli ingressi nelle popolari spiagge di Maria Pia questa mattina (lunedì 17 agosto) poco dopo le ore 10, quando in pineta si è già riversata una moltitudine di turisti e bagnanti. Problemi figli dell'inciviltà spesso dilagante, ma certamente amplificati da una gestione tutt'altro che oculata della nettezza urbana, che risente dei problemi in entrata nelle discariche del territorio. Forti ritardi nei consueti programmi di ritiro dell'umido si segnalano in mattinata anche nel centro storico.Nella foto: i cumuli di rifiuti all'ingresso del litorale di Maria Pia (ore 10)