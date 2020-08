Cor 13:00 Furti in pineta, distrutte le staccionate Vandali scatenati ad Alghero. Divelte le staccionate che delimitano le dune nella pineta di Maria Pia. «Servono più controlli questa è terra di nessuno»



redazione da lettori disgustati da tanta inciviltà. «Servono più controlli questa è terra di nessuno» è il grido d'allarme di chi, esausto, combatte quotidianamente il vandalismo dilagante. Commenti ALGHERO - Vandali scatenati nella pineta di Maria Pia ad Alghero. L'obbiettivo - secondo le prime indiscrezioni - sarebbero le biciclette incatenate nei pali in legno insabbiati in prossimità degli ingressi a mare. Così alcuni vandali hanno ben pensato di sradicare la staccionata che delimita le dune. E' solo l'ultima di una serie di denunce che negli ultimi giorni piovono inda lettori disgustati da tanta inciviltà. «Servono più controlli questa è terra di nessuno» è il grido d'allarme di chi, esausto, combatte quotidianamente il vandalismo dilagante.