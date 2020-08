Red 19:08 Acqua a Nuoro: riduzione della chiusura notturna Questa notte, l´erogazione sarà sospesa dalle 22 (e non più dalle 20) alle 6, quando inizieranno le manovre di riapertura dei quattro serbatoi al servizio del centro abitato: Biscollai, Murrone, Cuccullio e Sant’Onofrio



NUORO - Il graduale aumento dei livelli nei serbatoi cittadini di Nuoro consente da questa notte (martedì) di ridurre ulteriormente la fascia oraria della chiusura notturna. La sospensione sarà effettuata alle 22 e non più alle 20 come avvenuto ieri.



L’orario di riavvio dell’erogazione resta invariato alle 6, quando inizieranno le manovre di riapertura dei quattro serbatoi al servizio del centro abitato: Biscollai, Murrone, Cuccullio e Sant’Onofrio. Come avvenuto nei giorni scorsi, sarà un’operazione graduale, che vedrà rialimentate all’inizio le utenze a quote più basse, per poi gradualmente essere servite le zone a quote superiori o servite da tratti terminali di rete.



Nei prossimi giorni, gli orari continueranno ad essere rivisti in base al recupero dei livelli nei serbatoi, per poi procedere a garantire l’erogazione h24 al completo ristabilirsi delle scorte. Per Mamoiada, è confermata la chiusura notturna dalle 22 alle 6.