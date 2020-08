Red 19:52 Mancata precedenza: incidente ad Alghero Nel tardo pomeriggio di oggi, una Fiat Idea ed un Range Rover sono entrate in collisione all´incrocio tra le vie Canepa e Giolitti. A causare lo scontro, pare, una mancata precedenza osservata



ALGHERO - Nel tardo pomeriggio di oggi (martedì), una Fiat Idea ed un Range Rover sono entrate in collisione all'incrocio tra le vie Canepa e Giolitti, ad Alghero. A causare lo scontro, pare, una mancata precedenza osservata.



Una donna, coinvolta nello scontro, è stata assistita dal personale medico del 118. Sul posto anche la Polizia locale ed i Vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi del caso, fatto defluire il traffico veicolare e bonificato la zona.



