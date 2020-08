Red 22:09 Fiamme a Bottida, Siris e Porto Torres Oggi, tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle località Su Eddatu, Gutturu Pardu e Cantoniera Li Pedriazzi



CAGLIARI – Oggi (martedì), tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Bottida, Siris e Porto Torres.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Bottida, in località Su Eddatu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas dei cantieri di Bono e di Burgos, ed una della Compagnia barracellare di Bottida. Le fiamme, partite da una cunetta della Strada provinciale per Burgos, ha percorso circa 100metri quadri di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.34. Proseguono le attività di indagine del Corpo forestale per l'individuazione dei responsabili dei ripetuti eventi di origine dolosa occorsi sul territorio del Goceano durante la corrente stagione estiva.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Siris, in località Gutturu Pardu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla base di Fenosu (un elicottero leggero ed uno pesante SuperPuma). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ales, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo Gauf, da 5 squadre di Forestas dei cantieri di Morgongiori e di Villaurbana, ed una dei Vigili del fuoco di Ales. Le fiamme hanno percorso una superficie di poco inferiore ai 10ettari di pascolo alberato, eucalipteto e stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30. Il personale del nucleo operativo congiunto Gauf, composto da Corpo forestale e Forestas, ha soccorso il proprietario di un terreno percorso dal fuoco, colto da malore. All'arrivo delle squadre sul posto, l'uomo si trovava per terra e, prima che le fiamme lo avvolgessero, i soccorritori lo hanno raccolto e condotto in salvo.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Porto Torres, in località Cantoniera Li Pedriazzi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del cantiere di Sassari, una della Compagnia barracellare di Porto Torres e due dei Vigili del fuoco di Sassari e di Porto Torres. L’incendio, dichiarato di interfaccia per la prossimità alle abitazioni, ha percorso circa mezzo ettaro di macchia e sterpaglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.