Cor 12:13 Esplosivo e armi, arresto a Siniscola Non si ferma l’attività di prevenzione dei reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola. Arrestato un 65enne sorpreso con un fucile semiautomatico "beretta" e 42 cartucce cal.12



Commenti SINISCOLA - Durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto per la repressione del traffico d’armi e dei reati in genere, in cui sono state svolte perquisizioni e rastrellamenti su vaste aree rurali, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno tratto in arresto un 65enne. L'uomo è stato sorpreso nella flagranza di detenere illegalmente occultati nella propria abitazione un fucile semiautomatico "beretta" con matricola abrasa, 42 cartucce cal.12, un ordigno artigianale di gelatina esplosiva del peso di 1kg munito di due micce ritardanti ed un detonatore. L’uomo al temine delle operazioni di routine è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Sulle Armi, che verranno inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Cagliari, saranno effettuati accertamenti per cercare di risalire ai legittimi proprietari e verifiche balistiche per stabilire se sono state utilizzate per commettere ulteriori gravi reati.