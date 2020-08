Red 16:09 Sicurezza: fine settimana di controlli ad Alghero Aumentano i controlli nelle notti del week-end algherese, con una maggior presenza da parte dei Carabinieri e della Polizia locale, che presidieranno la città ed il territorio



ALGHERO - Più controlli nel fine settimana algherese, si intensifica la presenza delle Forze dell’ordine in città e nel territorio. Con il coordinamento della Prefettura di Sassari curato da Luisa D’Alessandro e su sollecitazioni del sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidio delle Forze dell’ordine si fa più marcato.



La maggiore attività sarà svolta in questi giorni nelle ore notturne, grazie all’azione congiunta di Carabinieri e Polizia locale coordinati dal capitano Pietro Barrel, con il comandante Leonardo Baldinu, e dal comandante Carmelo Pais. L’iniziativa si inquadra nell’ampia collaborazione in atto con le Forze dell’ordine e che si sta rafforzando con le azioni svolte in questi giorni. Il presidio in città e nel territorio nel fine settimana si integra a quello quotidiano svolto da Polizia e Guardia di finanza.



Al centro delle attività, soprattutto nelle ore notturne del fine settimana, il rispetto delle norme anti-Covid negli spazi e nei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici dove possono formarsi assembramenti. Controlli anche sul rispetto delle ordinanze comunali, soprattutto quella che vieta l’uso delle bottiglie di vetro dopo le 22, con aumento delle attività di vigilanza, prevenzione e controllo con la collaborazione della Polizia locale. Intanto, prosegue l’attività sul versante ambientale svolta dalla Compagnia barracellare, che sta concentrando l’attenzione nella pineta di Maria Pia e nelle zone di maggiore pressione nelle spiagge e aree pinetate della costa.