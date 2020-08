A.B. 19:12 Alghero E-Cup: iscrizioni in scadenza Lunedì scadono i termini per le iscrizioni alla prima edizione del torneo basato su Fifa20, il videogioco diventato sempre più popolare negli ultimi anni e particolarmente in voga, non solo tra i giovani, specie nel periodo della quarantena







Alghero E-Cup è in linea con i tempi e diverso da ciò che la Consulta stessa aveva organizzato finora. Infatti, con il fermo delle attività sportive, venuto meno l’appuntamento fisso con il calcio, la versione videoludica di questo sport ha rappresentato una delle alternative in cui moltissimi ragazzi si sono rifugiati.



ll torneo è in programma da mercoledì 26 a venerdì 28 agosto, dalle 16 alle 22, nella Torre di San Giovanni, grazie alla Fondazione Alghero, che ha messo a disposizione gli spazi. Per iscriversi, bisogna inviare la richiesta attraverso le pagine Facebook e Instagram della Consulta.