Red 20:04 Fiamme a Bonorva: tre elicotteri in azione Oggi, ventidue incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Bonorva. Il rogo è divampato nell´agro, in località Su Terranzu



BONORVA – Oggi (sabato), ventidue incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Bonorva. Il rogo è divampato nell'agro, in località Su Terranzu, dove stanno intervenendo tre elicotteri provenienti dalle basi di Anela, di Bosa e il Super Puma da Fenosu.



Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Bonorva, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del cantiere di Giave e una della Compagnia barracellare di Bonorva. Le operazioni di spegnimento sono in corso.