Banco show al PalaPirastu La Dinamo Sassari conduce con energia il match contro la Reyer Venezia. Ottima prova di gruppo con cinque uomini in doppia cifra, il decimo City of Cagliari si conclude con la vittoria biancoblu per 87-61. Trofeo all´Olimpia Armani Milano







Ritmi alti sin dai primi minuti, De Nicolao apre il match e la Reyer sembra subito in partita, ma il Banco trova gli equilibri con Spissu e Bendzius. Mazzola abbandona il campo dopo appena 2' per infortunio, Chappell firma l’8-8 al 4’. Burnell aggressivo in difesa sfida Vidmar, Casarin commette fallo antisportivo su Gentile, tanti tiri e basse percentuali (5/21 dal campo), Pozzecco ruota i suoi. Gandini ripaga subito la fiducia come contro l’Olimpia ed è +1 Dinamo. Reazione Reyer: Bramos e Fotu costringono la panchina biancoblu al primo time-out dopo 7’. Pusica fa tutto da solo, problemi di falli per Bilan e Bendzius, esordio nel torneo per l’ex D’Ercole, Gandini, con 4punti consecutivi, chiude la frazione sul 17-16. Si accende il match sotto le plance (16-16 la lotta a rimbalzo dopo 13’), ma si accende soprattutto Watt ,che schiaccia e segna dall’arco per il nuovo vantaggio di Venezia. Bilan pareggia i conti. Pusica difende in modo asfissiante su De Nicolao, mentre arriva il terzo fallo di Burnell. Le palle perse della Reyer favoriscono il +4 Dinamo, sul 27-23 al 16’ è time-out De Raffaele. E’ il momento di Treier, che ne mette sei di fila, il quintetto con i tre piccoli mette in difficoltà gli avversari che si ritrovano sul -8 dopo 16’, Poz mischia le carte e il parziale è di 15-2. Chappell trascina i suoi (10punti in 10’), ma è il Banco a gestire: 38-28. I sassaresi lavorano bene a rimbalzo, la difesa biancoblu è aggressiva, doppia cifra per Bilan, primo tempo positivo per la Dinamo che nonostante le basse percentuali dall’arco va negli spogliatoi sul 40-31.



Sale in cattedra Bilan e il Banco trova il massimo vantaggio. Burnell risponde alla tripla di Stone con 4punti. Sul 48-34 (22’), De Raffaele è costretto a chiamare il minuto. Allunga ancora la Dinamo fino al +19, i ragazzi di coach Pozzecco giocano con energia e aggressività, Venezia paga la seconda partita in appena 24ore, Chappell fa 0/2 al tiro, i liberi di Gentile valgono il 57-36 di metà quarto (17-5 il parziale). Prende il largo il Banco, che vola fino al +23, rosicchia qualche punto la Reyer: dopo 30’ è 69-47 (39-26 la sfida a rimbalzo). Gandini mvp e assoluto protagonista in campo, è nuovo massimo vantaggio (79-50 al 33’) con le triple di Spissu e Pusica, Venezia cala alla distanza e c’è spazio anche per Re. Gli uomini di De Raffaele rendono meno pesante il passivo: finisce 87-61 per la Dinamo.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-REYER VENEZIA 87-61:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 9, Bilan 16, Treier 15, Pusica 10, Kruslin ne, Devecchi, Re, Burnell 14, Bendzius 5, Gandini 11, Gentile 7. Coach Gianmarco Pozzecco.

REYER VENEZIA: Casarin 1, Stone 3, Bramos 4, Tonut 5, De Nicolao 5, Vidmar 6, Chappell 11, Mazzola, Fotu 12, D’Ercole, Cerella 3, Watt 11. Coach Walter De Raffaele.

PARZIALI: 17-16, 40-31, 69-47.



