A.B. 19:01 Dinamo: nessun positivo nel roster Dopo la notizia della positività al Covid-19 dell´allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, incontrato dalla squadra sassarese durante il ritiro, la società biancoblu ha reso noto che giocatori e staff «sono stati regolarmente sottoposti al tampone all´arrivo a Cagliari, risultando tutti negativi»



SASSARI - «In relazione alla comunicazione apparsa nella giornata odierna sulla positivitá al Covid-19 di mister Sinisa Mihajlovic, incontrato dalla squadra durante il ritiro, la Dinamo Banco di Sardegna comunica che roster e staff sono stati regolarmente sottoposti al tampone all'arrivo a Cagliari, prima di disputare il torneo City of Cagliari, risultando tutti negativi». La società sassarese decide di chiarire così , senza mezzi termini, la situazione legata alla positività dell'allenatore del Bologna, incontrato nei giorni scorsi.



«Si precisa inoltre – prosegue la nota del sodalizio biancoblu - che il tecnico del Bologna non soggiornava presso la struttura del Geovillage, sede del ritiro biancoblu, ma di essersi recato nel resort gallurese per una visita. La Dinamo Banco di Sardegna proseguirá, come fatto in tutto il periodo di preparazione, l'iter di monitoraggio e prevenzione come da protocolli sanitari per garantire agli atleti e allo staff di lavorare in totale sicurezza e serenitá».



Nella foto: il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara