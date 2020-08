Cor 12:46 Tortolì, arrestato pusher con 70 ovuli di coca Il giovane è stato fermato e si trova ora nel carcere di Lanusei in attesa della convalida dell´arresto. La sostanza, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 150mila euro



Commenti NUORO - Ha accusato un malore sull'autobus della linea cittadina, a Tortolì, mentre alcuni poliziotti, saliti a bordo poco prima, stavano effettuando i controlli anti-Covid. Forse spaventato alla vista degli agenti, un nigeriano di 23 anni si è sentito male. Soccorso, trasportato in ospedale e sottoposto a radiografia, l'incredibile scoperta: una settantina di ovuli di cocaina nello stomaco (ciascuno, circa 15 grammi di cocaina), per un totale di un chilogrammo di droga. La sostanza, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 150mila euro. Il fatto è avvenuto sabato ma è stato reso noto soltanto nella mattina di oggi (lunedì). Il giovane è stato fermato e si trova ora nel carcere di Lanusei in attesa della convalida dell'arresto. Proseguono intanto, in tutta la provincia e in particolare nelle aree a più forte vocazione turistica, i controlli della Polizia di Stato.