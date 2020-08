Cor 17:12 Salgono i contagi, 91 nuovi Covid+ nell´Isola Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 91 nuovi casi, di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati







Intanto anche la giunta regionale corre ai ripari e individua tre nuove strutture per la quarantena a Ploaghe, Macomer e La Maddalena. Saranno utilizzate anche per gestione dei pazienti negativizzati. L'assessore alla Sanità Mario Nieddu, nella premessa del provvedimento, ricorda che «dalle recenti evidenze scientifiche emerge che in alcuni pazienti già affetti da coronavirus, pur dopo la negatività al tampone di verifica e la scomparsa dei sintomi, permane per almeno 2 settimane la possibilità di contagio dei terzi nonché la possibilità di una riattivazione del virus nell'organismo dello stesso paziente». Commenti CAGLIARI - Sono 1.825 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 91 nuovi casi, di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.In totale sono stati eseguiti 125.231 tamponi, con un incremento di 1.094 tamponi rispetto all'ultimo aggiornamento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, diciotto, nessuno in terapia intensiva, mentre 411 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.825 casi positivi complessivamente accertati, 331 (+5 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 190 (+18) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 a Nuoro, 1.135 (+68) a Sassari.Intanto anche la giunta regionale corre ai ripari e individua tre nuove strutture per la quarantena a Ploaghe, Macomer e La Maddalena. Saranno utilizzate anche per gestione dei pazienti negativizzati. L'assessore alla Sanità Mario Nieddu, nella premessa del provvedimento, ricorda che «dalle recenti evidenze scientifiche emerge che in alcuni pazienti già affetti da coronavirus, pur dopo la negatività al tampone di verifica e la scomparsa dei sintomi, permane per almeno 2 settimane la possibilità di contagio dei terzi nonché la possibilità di una riattivazione del virus nell'organismo dello stesso paziente».