A.B. 10:25 Cus Cagliari in Final Eight Coppa Italia Il club di Sa Duchessa si raduna per l´inizio degli allenamenti e incassa un´importante soddisfazione: dopo dieci anni riporterà la Sardegna alle fasi finali della competizione nazionale







Con la formazione di Federico Xaxa, prenderanno parte al concentramento Akronos Moncalieri, Basket team Crema, Drain by Ecodem Alpo, Basket Carugate per il Girone Nord; E-Work Faenza, Crédit agricole La Spezia e La Bottega del tartufo Umbertide per il Sud. Il Cus scenderà in campo al PalaEinaudi venerdì 25 settembre, alle 20.30, per i quarti di finale contro le padrone di casa del'Akronos Moncalieri. In caso di successo, le rossoblù affronteranno in semifinale la vincente del match tra La Spezia e Alpo. «La partecipazione alle Final eight di Coppa Italia ci riempie d'orgoglio – commenta il dirigente responsabile Mauro Mannoni – Credo si tratti di una giusta gratificazione per il grande girone d'andata che la squadra ha disputato nell'ultimo campionato. Cercheremo di prepararci al meglio per ben figurare».



Intanto, vecchie e nuove cussine si sono ritrovate negli impianti di Sa Duchessa per l'avvio della preparazione. Il roster al completo (con la sola eccezione di Sara Saias, alle prese con una infiammazione all'occhio) è sotto le cure di coach Xaxa, che anche nella prossima annata verrà coadiuvato, nelle vesti di assistente, da Andrea Ghiani. La parte atletica verrà seguita dalla “new entry” Marcello Cominu. Professionista di riconosciuta esperienza, Cominu ha conseguito una prima laurea in Biologia (specializzazione in Scienze dell’alimentazione) e una seconda in Scienze motorie. Nel 2003, ha ottenuto la qualifica di preparatore fisico della Fip. Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza di sei anni come preparatore atletico nel settore squadre nazionali della Federazione, dove ha seguito le selezioni Under 16 maschile e femminile accompagnandole fino agli Europei. Commenti CAGLIARI - Nel giorno dell'inizio degli allenamenti in vista del campionato di serie A2 di pallacanestro femminile, il Cus Cagliari accoglie con soddisfazione e orgoglio la “convocazione”, da parte della Legabasket, alle Final eight della Coppa Italia 2020, che si disputeranno a Moncalieri, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Si tratta di un riconoscimento particolarmente importante, perchè dopo dieci anni la Sardegna potrà nuovamente schierare una propria rappresentante alle fasi finali della coppa nazionale. Quinta classificata nel Girone Sud del campionato 2019/20, la compagine universitaria ha ottenuto il diritto a partecipare in seguito alla promozione in A1 della Magnolia Campobasso.Con la formazione di Federico Xaxa, prenderanno parte al concentramento Akronos Moncalieri, Basket team Crema, Drain by Ecodem Alpo, Basket Carugate per il Girone Nord; E-Work Faenza, Crédit agricole La Spezia e La Bottega del tartufo Umbertide per il Sud. Il Cus scenderà in campo al PalaEinaudi venerdì 25 settembre, alle 20.30, per i quarti di finale contro le padrone di casa del'Akronos Moncalieri. In caso di successo, le rossoblù affronteranno in semifinale la vincente del match tra La Spezia e Alpo. «La partecipazione alle Final eight di Coppa Italia ci riempie d'orgoglio – commenta il dirigente responsabile Mauro Mannoni – Credo si tratti di una giusta gratificazione per il grande girone d'andata che la squadra ha disputato nell'ultimo campionato. Cercheremo di prepararci al meglio per ben figurare».Intanto, vecchie e nuove cussine si sono ritrovate negli impianti di Sa Duchessa per l'avvio della preparazione. Il roster al completo (con la sola eccezione di Sara Saias, alle prese con una infiammazione all'occhio) è sotto le cure di coach Xaxa, che anche nella prossima annata verrà coadiuvato, nelle vesti di assistente, da Andrea Ghiani. La parte atletica verrà seguita dalla “new entry” Marcello Cominu. Professionista di riconosciuta esperienza, Cominu ha conseguito una prima laurea in Biologia (specializzazione in Scienze dell’alimentazione) e una seconda in Scienze motorie. Nel 2003, ha ottenuto la qualifica di preparatore fisico della Fip. Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza di sei anni come preparatore atletico nel settore squadre nazionali della Federazione, dove ha seguito le selezioni Under 16 maschile e femminile accompagnandole fino agli Europei.