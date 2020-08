video Cor 11:10 Marijuana e coca: maxi-sequestro a Bosa Fermate cinque persone. Per tutti l´accusa è di coltivazione, senza autorizzazione, produzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina. Le immagini







Per tutti l'accusa è di coltivazione, senza autorizzazione, produzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina. In particolare, l’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Montresta, in collaborazione con i colleghi di Suni, Bosa e Silanus, col supporto del Norm di Macomer-aliquota operativa e con il coinvolgimento dei Carabinieri del Reparto Squadriglie di Nuoro e dei Cacciatori di Sardegna, ha permesso di rinvenire due piantagioni (in due diversi sequestri) per un totale di oltre 7.000 piante di marijuana e circa 14 kg di infiorescenze di marijuana già pronta per la vendita.



